Già prenotabili i laboratori gratuiti ‘Steam Education’ del FabLab Junior, sostenuti da Fondazione Modena e il Comune di Fiorano Modenese, dedicati a bambini dai 6 agli 11 anni, tutti alle ore 17.

Le attività, a grande richiesta, tornano in presenza presso la struttura di Casa Corsini, spazio dedicato alle nuove tecnologie e alla robotica educativa per ragazze e ragazzi, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. Iscrizione obbligatoria tramite l’indirizzo mail info@casacorsini.mo.it dati i posti limitati.

Ecco il programma di novembre:

Martedì 2 ore 17: “Thauma Trope E Lego” – Animiamo disegni con i lego (9-11 anni)

Giovedì 4 ore 17: “Paper Coaster” – Creiamo la nostra giostra (6-9 anni)

Martedì 9 ore 17: “Little Bits” – Progettiamo un rover a 3 ruote (9-11 anni)

Giovedì 11 ore 17: “Makey Makey” – Costruiamo il nostro pianoforte interattivo (6-9 anni)

Giovedì 18 alle 17: “Gara Di Biglie” – Tinkering e piste pazze (6-9 anni)

Martedì 23 alle 17: “I Segreti Del Tangram” – Logica e geometria con il rompicapo cinese! (9-11 anni)

Giovedì 25 alle 17: “Green Screen” – Realizziamo avventure nello spazio (9-11 anni)

Martedì 30 alle 17: “Citta’ Animata Con Ozobot” – Coding, robotica e progettazione (6-9 anni)