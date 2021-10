La Cgil di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Vittorio Lucarini, prima dirigente politico e poi a lungo nella Cgil di Modena.

Nato nel 1950, Vittorio Lucarini milita giovanissimo nel Pci e ricopre cariche nei gruppi dirigenziali della Federazione giovanile Comunista-Fgci e del Pci della città di Modena negli Anni Settanta.

Laureato in filosofia e da tutti riconosciuto come persona molto colta e disponibile, dopo l’esperienza politica entra nel sindacato alla fine degli Anni Settanta, dapprima come funzionario del sindacato edili, poi negli Anni Ottanta entra nella Cgil Scuola di cui è anche segretario. Poi cambia ancora categoria e passa agli alimentaristi negli Anni Novanta.

Segue successivamente le pratiche fiscali nella zona di Castelfranco Emilia e quando si decide di avviare a Modena l’Area Diritti (distinguendo tra pratiche pensionistiche e non) ci si avvale delle sue competenze.

Negli Anni Duemila è al patronato Inca per seguire le pratiche di invalidità civile e in particolare quelle per il risarcimento degli ex internati militari in Germania che a Modena erano centinaia.