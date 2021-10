L’Esercito Italiano partecipa anche quest’anno all’appuntamento fieristico SKIPASS, la più importante vetrina della neve d’Italia, tradizionale richiamo per gli appassionati della montagna e dell’outdoor, che si terrà alla Fiera di Modena, dal 28 ottobre al 1 novembre.

L’evento, organizzato dal Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” per la Forza Armata, permetterà ai visitatori di incontrare i militari dell’Esercito e di vedere da vicino l’attrezzatura e gli equipaggiamenti utilizzati per le attività operative (Mountain Warfare) e addestrative in montagna. I militari del Comando Truppe Alpine hanno infatti allestito in un’area di circa 100 metri quadrati, situata nel padiglione A della fiera, uno spazio espositivo dove verranno messi in mostra equipaggiamenti per il soccorso piste e in valanga, un assetto meteomont con stazione meteo “Krestel”, uno per rilevamento meteonivologico e una motoslitta.

Nella stessa area sarà presente un INFOTEAM dell’Esercito, che fornirà indicazioni sugli Istituti di formazione della Forza Armata – l’Accademia Militare di Modena, la Scuola Sottufficiali di Viterbo, la Scuola Militare Nunziatella con sede a Napoli e la Scuola Militare Teulie’ con sede a Milano – e sulle opportunità occupazionali come volontario in ferma prefissata (VFP1 e VFP4).

La presenza dei militari in fiera sarà anche l’occasione per promuovere la “Rivista Militare”, periodico che dal 1856 racconta l’evoluzione, la storia, i valori, le tradizioni e l’impegno dell’Esercito Italiano in Patria e all’Estero.

L’accesso allo stand dell’Esercito sarà assicurato nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Per ulteriori informazioni consultare www.esercito.difesa.it