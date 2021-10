E’ successo ieri pomeriggio, quando i Carabinieri sono stati informati che il rapace era caduto in un’area vicino a Camugnano e non riusciva a volare a causa della rottura di un’ala che gli impediva il decollo. Le operazioni di soccorso avviate dai Carabinieri sono state difficili a causa della reticenza della poiana, che per evitare la cattura è penetrata in una boscaglia attraversata da un torrente.

Nonostante le condizioni impervie dell’ambiente, i Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli non hanno esitato a seguire il pennuto che è stato soccorso e affidato al personale del Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica-Monte Adone.