Sul territorio formiginese, in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 17.30. I volontari della sicurezza saranno presenti per garantire l’ordinato svolgimento delle visite. Si ricorda che, come da normativa nazionale, l’uso della mascherina all’aperto è necessario “in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti o affollamenti”.

All’ingresso dei cimiteri sono presenti i distributori di gel per l’igienizzazione delle mani.

In tutti i plessi cimiteriali del territorio (Formigine, Casinalbo, Corlo, Magreta e Colombaro) verranno aumentati i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale, con particolare attenzione nelle ore serali al fine di impedire eventuali intrusioni, danneggiamenti e furti, anche ai danni di autovetture parcheggiate nei pressi delle strutture. Si raccomanda in ogni caso di non lasciare oggetti di valore in auto. Restano attive le videocamere di sorveglianza.

Infine, negli ultimi giorni si sono concluse le attività di manutenzione, per rendere il più possibile ordinati e decorosi i luoghi che accolgono i cari defunti.