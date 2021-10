Nella giornata di martedì 26 ottobre, in esito ad attività info-investigativa, personale della 6° sezione Antidroga della Squadra Mobile di Bologna, coadiuvato da personale dell’Unità Cinofila, su via Persicetana ha proceduto al controllo di due cittadini marocchini, A.M. di anni 37 e L.B. di anni 26 trovati in possesso di 7 confezioni di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di Kg. 3,200 circa costituita da “33 piastre”.

La successiva perquisizione presso l’immobile in uso ai soggetti, ubicato a San Giovanni in Persiceto, ha consentito di rinvenire gr. 20 di cocaina già suddivisa in dosi nonché la somma di euro 27.500 in contanti oltre a bilancini e materiale per il confezionamento. Al termine dell’attività come disposto dalla competente Autoritò Giudiziaria, i due marocchini sono stati associati presso la locale casa circondariale Rocco D’amato.