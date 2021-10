Montecchio, in occasione della festività del Santo Patrono, giovedì 28 ottobre 2021, l’Ospedale Ercole Franchini e i Servizi Territoriali del Distretto garantiranno solo le attività d’urgenza come nei giorni festivi.

Saranno sospese le attività degli Sportelli CUP-SAUB, dei Centri Prelievi e dei Consultori del Distretto (Montecchio, Sant’Ilario d’Enza, Cavriago e San Polo d’Enza), degli ambulatori specialistici dell’Ospedale Franchini e nelle Case della Salute di Montecchio e Sant’Ilario d’Enza, nonché l’attività degli uffici dei Servizi Territoriali e Ospedalieri.

L’assistenza dei medici e dei pediatri di famiglia, per il solo Comune di Montecchio, sarà assicurata dal servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), attivo a partire dalle ore 8. Nei rimanenti Comuni del Distretto l’attività dei medici e dei pediatri di famiglia sarà regolarmente garantita. Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 0522-860205 da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.