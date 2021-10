A partire dal mese di novembre le spoglie di cani, gatti e degli altri animali d’affezione dovranno essere consegnate al Canile intercomunale di Modena, in via Nonantolana 1219.

Il nuovo Servizio di accettazione spoglie animali da compagnia, che sostituisce quello attuale presso l’isola ecologica Magnete, potrà essere utilizzato solo dai residenti nel Comune di Modena ed è gratuito.

Gli orari invernali (da novembre ad aprile) per l’accettazione sono: lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina dalle 10 alle 12; il mercoledì pomeriggio dalle 13 alle 15; il sabato e la domenica dalle 10 alle 11. Non è necessario prendere appuntamento. Per informazioni: ufficio Diritti animali (059 203 2211; ufficio.diritti.animali@comune.modena.it).

I cittadini dovranno consegnare le spoglie dei propri animali già avvolte in un imballaggio a perdere (come un lenzuolo o un sacco di plastica) dopo aver rimosso eventuali collari, medagliette e altri oggetti.

Solo nel caso di spoglie canine, i proprietari dovranno anche presentare l’attestato di iscrizione dell’animale all’anagrafe canina. Tutti gli accessi saranno registrati e documentati in moduli che l’utente dovrà firmare e completare con un documento di identità.