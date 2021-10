Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’Assessore all’Istruzione Marina Marchi esprimono a nome dell’Amministrazione comunale mirandolese il cordoglio, per l’improvvisa scomparsa a 26 anni di Elena Pellegrini, insegnante presso il liceo Luosi-Pico di Mirandola “Le nostre sentite condoglianze alla famiglia. Ci stringiamo ai docenti che l’hanno avuta come collega e ai ragazzi, loro insegnante che la ricordano come una persona piena passione e di entusiasmo.”



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013