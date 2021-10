Con la “Féra di Stumpài” si concluderà domenica 31 ottobre, l’edizione 2021 delle Fiere d’Ottobre di Sassuolo che per cinque settimane hanno portato un ricco programma di appuntamenti ed eventi che hanno coinvolto tutta la settimana, organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sgp, Pro Loco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico, circoli, associazioni, parrocchie, comitati e singoli negozianti.

Domenica prossima, nell’ultimo appuntamento al pomeriggio, la fiera vedrà anche aggirarsi per il centro cittadino un Adriano Celentano particolare: con l’esibizione di Giuseppe Scelta lungo le vie e le piazze del centro.

Ricordiamo che l’ingresso all’area delle Fiere d’Ottobre, sia la mattina per il mercato straordinario che al pomeriggio per gli eventi, è soggetto al controllo del GreenPass: ai varchi d’accesso al centro un cartello indicherà le regole da seguire mentre i controlli saranno effettuati a campione all’interno.

Il programma di domenica

Mercato del Viale: in viale XX Settembre tutto il giorno

Concerto dell’orchestra Arcangelo Corelli nella chiesa di San Francesco in Rocca a partire dalle ore 16,30

Rassegna Fiere a Teatro – I racconti del terrore: performance teatrale a cura di STED in Piazza Garibaldi nel pomeriggio

Tributo ad Adriano Celentano: lungo le vie e le piazze del centro al pomeriggio

Musica Sotto il Fontanazzo: Dj set con “BIBO” a cura di JIMBAR in piazzale Roverella dalle ore 16,30

Yoga della Risata e “Emotion Untangler” (scioglinodi emozionali): a cura delle Associazioni Yoga della Risata e Oltre, Be Happy e con Roberta Perinelli Operatrice Olistica certificata. Via Battisti dalle ore 9 alle ore 13; in piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30 alle ore 18 e in Sala Biasin dalle ore 10 alle ore 18.

Una strada d’artisti a cura di Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni APS in vicolo Conce dalle ore 9 alle ore 18,30

Spazio bimbi in piazza Libertà nel pomeriggio

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico – tutto il giorno