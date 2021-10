Sabato 30 ottobre alle 17,30, nell’ambito della Rassegna Autunno in Auditorium “Serata Biasin Dire Fare Pensare: Poesia” con la presentazione dei libri di Alberto Bertoni ‘L’isola dei topi’ – Einaudi e di Francesco Genitoni ‘Archivi e paesaggi’ – Book Editore.

Dialoga con gli autori Roberto Alperoli, ideatore e organizzatore di Poesia Festival.

Alberto Bertoni è nato a Modena nel 1955. Insegna Letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna.

Tra le sue pubblicazioni saggistiche: La poesia contemporanea (il Mulino 2012), Poesia italiana dal Novecento a oggi (Marietti 2019), Una questione finale.

Poesia e pensiero da Auschwitz (Book Editore 2020). Per Einaudi ha pubblicato L’isola dei topi (2021). Come poeta in proprio ha pubblicato diverse raccolte confluite poi nel volume Poesie 1980-2014 (Aragno 2018).

Francesco Genitoni, nato a Cola di Vetto nell’Appennino Reggiano nel 1951, dal 1961 risiede a Sassuolo.

Ha pubblicato: il saggio storico Soldati per conto nostro (Vangelista Editore, 1989, Incontri Editrice 2015); il racconto per ragazzi Ruscello bello si innamora (Einaudi 1995), i racconti Animali circolari (Quaderni del Masorita 1997), i romanzi Carte della delizia (Diabasis 2002) e Il tempo forse (Aliberti 2004); la raccolta poetica Da una vita frammentaria (Incontri Editrice 2009) e il reportage In viaggio con Eleonora; Dall’Italia a Medugorje, tra preghiera e carità (Incontri Editrice 2015) e Archivi e paesaggi (Book Editore 2020).