Un vero e proprio pronto soccorso per “giovani racconta storie”: è l’appuntamento gratuito in programma per lunedì 22 novembre alle ore 16, al Fablab Junior di Fiorano Modenese, tenuto da Diego Fontana.

“Diversi genitori – spiegano gli organizzatori – ci hanno detto che con la ripresa della scuola è tornata la paura del foglio bianco. Qualche volta bambine e bambini che si trovano a dover scrivere un testo o elaborare una traccia faticano a trovare un inizio. Ci siamo rivolti allora ad un esperto di storytelling che, in modo divertente e fantasioso, aiuterà i nostri ragazzi a superare la paura del foglio bianco e a creare le basi per diventare dei “giovani racconta storie” “.

Il laboratorio è rivolto alla fascia 8/11 anni, dura due ore ed è proposto gratuitamente dall’Associazione Lumen e dal Comune di Fiorano Modenese; le iscrizioni sono già aperte alla mail info@casacorsini.mo.it.

Diego Fontana inizia come copywriter per la multinazionali della comunicazione Lowe Pirella e successivamente Saatchi & Saatchi. È stato collaboratore e co-autore di programmi per Rai e Sky, ideati dal campione di volley Andrea Zorzi. Insegna copywriting e progettazione visiva all’Istituto Europeo di Design, nelle sedi di Firenze e Torino, tecniche pubblicitarie presso IULM Milano, ed è docente IFOA Reggio Emilia.