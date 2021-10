Il Sindaco di Sassuolo, Gianfrancesco Menani, è rimasto ferito stamane poco dopo le 9:00 in un incidente stradale avvenuto lungo la SP 19 all’incrocio con via SS Consolata in zona Pontenuovo. Menani viaggiava in sella al suo scooter diretto verso Sassuolo quando, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Locale, giunto in prossimità dell’incrocio è venuto a collisione con un suv.

I primi a portare soccorso al Sindaco i componenti di una squadra dei vigili del Fuoco in transito, diretta su attività di addestramento. Quindi l’intervento dei sanitari del 118 e delle Forze dell’Ordine.

Secondo le prime indiscrezioni, Menani ha riportato la frattura scomposta di una gamba ma, nonostante sia sempre rimasto cosciente, avendo perso il casco nell’impatto è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice rosso per accertamenti.