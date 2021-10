Sono previste alcune iniziative rivolte soprattutto ai bambini in occasione del weekend lungo di Halloween, proposte dai commercianti di Castelnovo. In piazza Gramsci, sabato 30 ottobre: Halloween al Direzionale, con laboratorio creativo e animazione per bambini dalle ore 10 alle ore 19.

Sabato 30 e domenica 31 ottobre in piazza Peretti ci sarà invece Halloween in Piazza: sabato è in programma la Festa della castagna con stand gastronomici e intrattenimento per bambini. Domenica di nuovo stand gastronomici e intrattenimento per bambini. In entrambe le giornate gli orari saranno dalle 10 alle 18. L’accesso alle manifestazioni sarà consentito se muniti di Green Pass.