Nella mattina ampie schiarite sulle province occidentali; nuvolosità più compatta sui settori centro-orientali. Piogge sull’intero settore orientale. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio. Temperature minime in lieve aumento con valori tra 7 e 12 gradi, localmente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime stazionarie o in lieve aumento tra 15 e 17 gradi. Venti deboli variabili sul settore centro-occidentale, dai quadranti settentrionali su quello orientale, con temporanei rinforzi. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)