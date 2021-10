La globalizzazione costruita negli ultimi tre decenni, il mondo dell’interconnessione digitale e commerciale, si sta dimostrando più fragile di quanto sembri. Il rialzo del costo delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento ne sono una testimonianza.

Per parlare della fragilità economica – ma anche sociale – messa a nudo dalla pandemia, ed in che modo si può intervenire per mitigarla, CNA organizza per domani, martedì 26 ottobre alle 21 presso il Teatro E. Fabbri a Vignola (via Pietro Minghelli, 11), un incontro con Federico Fubini, inviato ed editorialista del Corriere della Sera di cui è vicedirettore.

“Sul vulcano” è il titolo, tratto dall’ultimo libro di Fubini della serata, ad ingresso gratuito.

Diversi i libri scritti da Fubini, che ha vinto il premio estense con Noi siamo la rivoluzione (2012), il premio Capalbio con La maestra i il camorrista (2018), il premio Orsello con Per amor proprio: perché l’Italia deve smettere di odiare l’Europa.

Ricordiamo che, in base alle normative vigenti, l’accesso all’iniziativa è consentito esclusivamente alle persone munite di green pass.