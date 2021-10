Dopo un anno di attività il “Green team Cavriago” si è ritrovato lunedì 18 ottobre per fare il punto e rilanciare la progettazione per l’anno prossimo.

Formatosi a seguito della manifestazione contro l’abbandono dei rifiuti del settembre 2020, il “Green Team” è un gruppo di cittadine e cittadine che ha lavorato – insieme all’amministrazione comunale per realizzare progetti di sensibilizzazione ambientale: ne sono nate iniziative che hanno affrontato, usando i linguaggi dell’arte, il tema della corretta gestione dei rifiuti.

“L’incontro è stata l’occasione per ragionare su come allargare il tavolo e sviluppare la partecipazione” commenta l’assessore Brami, ”nei prossimi giorni sulla pagina facebook “Green Team Cavriago” lanceremo dei sondaggi per coinvolgere la cittadinanza nella scelta del tema da sviluppare per i progetti ambientali da costruire nel 2022”.

Il Green Team vuole informare, sensibilizzare, diffondere consapevolezza ambientale, sviluppando attività che promuovano stili di vita sostenibili utilizzando una piattaforma aperte e partecipata.

Conclude l’assessore Luca Brami: “Grazie al sostegno di IREN e Aguzzoli Arredamenti il percorso del Green Team ha realizzato progetti originali e di impatto che quest’anno sono stati inseriti come best practices in un progetto europeo sul volontariato. Nel 2022 vogliamo allargare il gruppo e costruire reti ancora più solide, perché solo uniti si vince”.