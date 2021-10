Da ieri mattina un esemplare di ulivo impreziosisce il giardino dell’ospedale Civile di Guastalla. Quest’anno, in occasione della XIII Giornata Nazionale AVO, l’Associazione Volontari Ospedalieri ha voluto lasciare un segno concreto e tangibile della sua presenza attraverso la donazione e la messa a dimora di un albero.

Un gesto semplice per ricordare l’importanza che AVO ha per i malati e per gli operatori sanitari. Un’azione simbolica per rendere visibile il desiderio dei volontari di prendersi cura delle persone e di resistere, nonostante il periodo storico della pandemia li abbia tenuti lontani dalle corsie ospedaliere e dalle residenze anziani.

Alla piantumazione erano presenti alcuni volontari Avo con la presidente della sezione di Guastalla Franca Huller, la direttrice dell’ospedale dottoressa Elisa Mazzini e il sindaco di Guastalla Camilla Verona.

Altri 7 alberi da fiore e da frutto saranno donati e messi a dimora in altrettante scuole della città (Infanzia e Primarie) che hanno aderito al progetto “Volontari insieme A Voi”: gli alunni potranno “prendersi cura” della pianta, accompagnarla nella crescita, sperimentare che l’uomo è custode della natura e di ogni essere vivente.