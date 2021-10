Con una importante vittoria la squadra dello Sporting Club Sassuolo ferma la capolista Torre del Greco, la scavalca e si porta così in testa alla classifica.

A far maturare questo risultato la vittoria di tre singolari con Michele Vianello, Federico Bondioli e lo sloveno Blaz Rola e un doppio con la coppia Mazzoli/Vianello. Stefano Napolitano, invece, si è dovuto ritirare, sul 2 a 1 sotto, per un risentimento muscolare mentre era in campo nel singolare contro Raul Brancaccio.

Questi i risultati: Blaz Rola batte Andrea Pellegrino 64 76; Michele Vanello batte Giovanni Cozzolino 63 63; Federico Bondioli batte Fabio Parola 64 62. Nel doppio la coppia Mazzoli/Vianello batte Cozzolino/Palumbo 62 63. Nell’altro doppio la coppia campana Brancaccio/Pellegrino batte i sassolesi Dalla Valle/Rola per 64 63.

Sempre nel girone 2, il TC Santa Margherita ha battuto, in trasferta, il TC Match Ball Siracusa, appaiandosi ai sassolesi in testa alla classifica.

Il prossimo appuntamento, domenica prossima, vedrà lo Sporting Club Sassuolo giocare di nuovo in casa contro il fanalino di coda Siracusa mentre il Santa Margherita andrà a Torre del Greco.