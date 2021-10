Un primo tempo preso di petto dallo Scandiano che perviene subito al vantaggio 1-0 con la rete di Busani dopo soli due minuti. I rossoblu si schierano con Busani-Cortes-Rocha ed Ehimi, il quartetto esterno e tra i pali Dimone. L’approccio è eccellente pervenendo subito al vantaggio 1-0. La pressione scandianese è importante e fatica il Trissino a trovare qualche sortita personale e se riesce a trovarla, Dimone devia la pallina. Coach Uva opera rapidi cambi di buona parte della panchina, mantenendo un alto livello di pressione. Raddoppia ancora Busani assistito sottomisura da Stefani al minuto 22. La risposta dei vicentini è veemente, perchè in poco meno di due minuti pareggia i conti sfruttando anche due leggerezze difensive dei padroni di casa. Martini e Peripolli rimettono tutto in pareggio 2-2 all’intervallo.

Secondo tempo molto intenso con le squadre che si affrontano in maniera più accorta, anche se con il passare dei minuti, i ragazzi di Uva riprendono il ritmo del primo tempo, anche grazie ai numerosi cambi, entrano anche Stefani e Fontanesi. Il portiere Bovo però è agile a deviare ogni azione dei Busani e degli Ehimi e delle sortite veloci di Alessandro Uva. E’ ancora il 18enne Busani a rompere gli indugi riuscendo a trafiggere l’estremo trissinese con un gran fendente in controtempo. Mancano solo 9 minuti e Scandiano ritorna in vantaggio 3-2. Al 18esimo ancora lo scatenato Busani riesce a concludere in rete, praticamente sguarnita, sull’ottimo assist di Alex Rocha che spiazza la difesa avversaria. Trissino rialza subito la testa con Diquigiovanni, prendendo in velocità la difesa rossoblu. A chiudere i conti a due minuti dalla fine Peter Ehimi con un’azione delle sue, firmando il 5-3 della prima vittoria rossoblu. Un inizio di campionato con tre punti era il miglior inizio ipotizzabile. Domenica prossima, 31 ottobre ore 18:00, la trasferta più difficile del campionato, in casa del Venetalab Breganze, uno dei più titolati a passare alla categoria superiore in questa stagione.

Stasera inizia ufficialmente anche la stagione dei più piccoli, con la prima gara della squadra Under 15 allenata da Diego Vaccari. L’esordio è fissato stasera alle ore 19:00 per la trasferta a Montale Rangone contro l’Amatori Modena 1945. E’ tempo anche dell’esordio dell’Under 17: domenica alle ore 10:00 all’Arcostruttura è ospite il Pico della Mirandola. La seconda squadra ritorna in pista domenica prossima in casa domenica 31 ottobre alle ore 18:00 contro il Pico della Mirandola. L’Under 19 di Uva, invece, esordirà il 21 novembre alle ore 10:30 in casa dell’Amatori Modena 1945.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – GSH TRISSINO = 5-3 (2-2, 3-1)

Scandiano: Dimone, Busani, Cortes, Rocha, Ehimi – Uva A, Barbieri, Stefani, Fontanesi, Vecchi (C) – All. Uva D

Trissino: Bovo, Peripolli, Rigo, Canesso, Pasquale (C) – Nardon, Martini, Diquigiovanni, Piccoli, Nyanzu – All. Zini

Marcatori: 1t: 2’02” Busani (S), 21’59” Busani (S), 22’14” Martini (T), 23’58” Peripolli (T) – 2t: 15’54” Busani (S), 18’19” Busani (S), 20’37” Diquigiovanni (T), 23’04” Ehimi (S)

Arbirtro: Uggeri di Lodi