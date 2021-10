In prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili su pianura e collina. Addensamenti residui in Appennino in mattinata tendenti ad attenuarsi durante la giornata. Assenza di pioggia. Temperature in ulteriore lieve flessione, minime comprese tra i 11-12 gradi della costa e i 7-8 gradi delle città emiliane, localmente inferiori nelle aree rurali. Massime attorno a 16/17 gradi. Venti deboli, prevalentemente nord-orientali con rinforzi sulla costa ,sul mare e sui rilievi. Mare mosso.

(Arpae)