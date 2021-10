Un 37enne di nazionalità nigeriana è stato arrestato ieri dalla polizia per spaccio di droga. In suo possesso numerosi involucri in plastica contenenti stupefacenti del tipo cocaina per un peso di 5 gr e alcuni ovuli avvolti in plastica contenenti sempre cocaina del peso complessivo pari a 50 gr.

Nello specifico ieri il personale operante osservava sopraggiungere un’autovettura che accostandosi al margine della carreggiata faceva salire a bordo l’arrestato. Subito dopo l’autovettura arrestava il senso di marcia e l’uomo scendeva dalla stessa per cedere un “qualcosa” al conducente ricevendo da questi del denaro. Successivamente l’auto continuava la sua marcia per poi essere fermata. Il conducente consegnava spontaneamente agli operatori degli involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Contestualmente un altro operatore seguiva lo spacciatore fino alla sua abitazione.

La perquisizione domiciliare dava esito positivo. Venivano rinvenuti altri involucri contenente sostanza stupefacente e del materiale idoneo al confezionamento della sostanza.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto. L’acquirente è stato invece segnalato.