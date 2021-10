La nuova stagione teatrale OFF al Teatro Fabrizio De Andrè organizzata dall’ Associazione Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi sta per iniziare e la vendita dei biglietti è già aperta.

“In tutte le serate si riderà tanto e di gusto” – commenta il direttore artistico dell’Associazione Enrico Lombardi – “ma allo stesso tempo si uscirà dal teatro con nuovi spunti di riflessione su alcuni dei temi più importanti della società e tra questi c’è indubbiamente la disparità di genere. Così ho deciso di fare un gesto concreto in tal senso e tutti e 4 gli appuntamenti in programma avranno come protagoniste attrici interpreti e autrici di monologhi che racconteranno la nostra società con grande ironia e intelligenza.”

“In questo difficile periodo di ripartenza”- continua il direttore artistico di Quinta Parete Enrico Lombardi – “OFF vuole essere un’ opportunità di incontro e confronto dal vivo, dove lo spettatore si diverte e si rimette in discussione”

La stagione non sarà fatta solo di spettacoli teatrali ma ance di eventi di coinvolgimento del pubblico, soprattutto per più giovani, così da poter ricostruire insieme una platea che negli ultimi due anni è rimasta vuota o contingentata:

Intergenerazioni Teatrali: sarà l’occasione per 30 adolescenti e i loro genitori di vedere gratuitamente 2 degli spettacoli in stagione e poi partecipare ad un laboratorio teatrale sempre gratuito di 2 giorni dove partendo dagli spunti emersi dallo spettacolo cercheranno di confrontarsi tra generazioni su alcuni dei temi più importanti della nostra società.

Un talk sulla disparità di genere che precederà lo spettacolo del 19 novembre che vedrà dialogare sul palco del De Andrè: Karen ideatrice e conduttrice di “Cara, Sei maschilista” podcast e profilo Instagram di grande successo, la giornalista, umorista e scrittrice Marina Cuollo, l’attrice Valeria Perdonò in rappresentanza del collettivo “Amleta”, Elisabetta Raimondi Lucchetti e Eleonora Marchioni del collettivo Talea.

Venerdì 29 ottobre ad inaugurare la stagione teatrale sarà invece lo spettacolo di stand up comedy “Brava (per essere un pugile)” di e con Laura Formenti (foto), comica dell’area Zelig, finalista di Italia’s got Talent 2021 con il suo virale monologo comico su come sarebbe essere un uomo.

La settimana successiva venerdì 5 novembre la stagione proseguirà con “Zona Franca” uno spettacolo comico di teatro fisico di e con Federica Mafucci, regia di Andrè Casaca, una produzione Teatro C’art Comic Education. ZONA FRANCA è il territorio dove vivere la propria follia come atto di libertà.

Venerdì 19 novembre sarà la volta di Signorina, Lei è un Maschio o una Femmina? con Gloria Giacopini artista di origini modenesi. Un monologo comico al femminile, spiritoso e intelligente, che non ha paura di usare la risata per accompagnare il pubblico verso un ragionare più profondo rispetto alle questioni di genere e alla delicata tematica del percorso di costruzione della propria identità, ricordandoci che violenza significa qualsiasi gesto che toglie la libertà di essere sé stessi.

Giovedì 4 dicembre a chiudere questa prima parte di stagione sarà la torinese Giulia Pont con il suo “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina” spettacolo in cui il dramma della fine di una storia d’amore si riempie di risvolti comici. Giulia tenterà di guarire il suo mal d’amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta. Un gioco divertente, commovente e catartico.

La prenotazione è caldamente consigliata al 342/9337099 o alla mail segreteria@quintaparete.org

Per accedere agli spettacoli è obbligatorio il green pass secondo normativa di legge.

Info e prenotazioni: Pamela 342/9337099 – segreteria@quintaparete.org

BIGLIETTO INTERO – 12 euro – BIGLIETTO RIDOTTO – 8 euro (Under 30, allievi Quinta Parete, abbonati Teatro De Andrè e convenzioni associazioni amiche)

