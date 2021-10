Nella giornata di ieri, personale della locale Questura è intervenuto presso il centro commerciale “Ariosto”, dove l’addetto alla sicurezza dell’attività commerciale IperCopp riferiva di aver notato due persone, un uomo e una donna, aggirarsi con fare sospetto nel reparto parafarmacia. Gli stessi avevano occultato merce di vario tipo all’interno di una borsa.

Una volta oltrepassate le casse i due sono stati fermati e invitati a mostrare il contenuto della borsa. La donna spontaneamente a svuotato la borsa mostrando merce per un valore pari a 600 euro. Gli articoli sono stati restituiti all’avente diritto, mentre all’interno del mezzo utilizzato dai due per raggiungere il centro commerciale, è stata rinvenuta una borsa di plastica contenente merce di vario tipo, cosmetici e prodotti per l’igiene personale.

I due sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura e identificati in C.C., classe 99 nato in Romania e D.F.A. classe ’03 di nazionalità italiana: i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà per i reati di furto aggravato e ricettazione in concorso.

Nella stessa giornata, personale della squadra Volanti ha accompagnato presso gli Uffici della locale Questura O.E., classe 97, nigeriano. Poiché irregolare, il ragazzo è stato accompagnato in Ufficio, identificato con Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte, quindi denunciato, posto a disposizione dell’Immigrazione e accompagnato presso il Centro di permanenza per il Rimpatrio di Gradisca D’Isonzo.