Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto per nubi basse e stratificate, più compatte sul settore orientale dove saranno possibili deboli piogge o pioviggini durante la mattina. Foschie anche dense o nebbia ad inizio giornata, tendente a sollevarsi dalla tarda mattinata. Dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità con schiarite sulle zone di pianura ed esaurimento delle precipitazioni. Temperature in lieve generale flessione con minime comprese tra 9 e 11 gradi delle pianure emiliane e 13 gradi della costa. Massime attorno a 16/18 gradi. Venti in prevalenza deboli settentrionali, tendenti a diventare orientali. Rinforzi sulla costa, sul mare e sul crinale appenninico. Mare poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento con mare mosso o temporaneamente molto mosso al largo dal pomeriggio.

(Arpae)