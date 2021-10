Lunedì 25 ottobre, dalle ore 8 alle ore 14, in via Santa Caterina di fronte piazzale Salvo d’Acquisto, per potatura piante è previsto il restringimento stradale con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri e il divieto di sosta con rimozione forzata.

In via Chies, dalle 8 alle 18 è previsto un restringimento di carreggiata all’altezza del civico 12, per nuovo allaccio acqua e gas.

Da lunedì 25 ottobre fino al 30 novembre in via Quattropassi, nel tratto sul territorio di Fiorano Modenese, è previsto un restringimento stradale con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo mobile, per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

Fino al 19 novembre permane poi la chiusura stradale con divieto di transito dei veicoli in via Manzoni, eccetto per i veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso e l’istituzione di un senso unico alternato, con traffico regolato da movieri o da semaforo mobile, durante i lavori in via Statale Est.