Martedì, 26 ottobre, tecnici del Gruppo Hera svolgeranno lavori di riparazione sulla rete di teleriscaldamento che serve il Complesso residenziale Terzo Comprensorio PEEP.

Per tutta la durata dell’intervento, che avrà luogo dalle 10 alle 19 circa, sarà necessario interrompere il servizio di riscaldamento e acqua calda sanitaria ai residenti in via Tignale del Garda ai seguenti civici: 43, 45, 47, 49, 33, 35, 37, 39, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 76, 78.

La momentanea interruzione riguarderà anche la scuola primaria “Gianni Rodari”, al civico 55 di via Magenta.

I residenti negli edifici interessati sono stati preventivamente avvertiti tramite avvisi apposti negli stabili.