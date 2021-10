Nell’ambito di Ottobre Edufin2021 – Il mese dell’educazione finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria istituito nel 2017 con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, la società di consulenza Best Planners, con il patrocinio del Comune di Castel Maggiore, organizza due conferenze a ingresso gratuito dedicate alla gestione dei rapporti con le banche e alla tutela del risparmio.

Gli incontri, a ingresso gratuito, non hanno scopi promozionali, bensì culturali, ai fini della divulgazione dell’educazione finanziaria, e rientrano nel panel di iniziative di Edufin2021 (www.quellocheconta.gov.it)

Lunedì 25 Ottobre 2021 dalle ore 20.00 alle ore 21.00

Consigli utili per gestire i rapporti con le banche

L’incontro sarà volto a fornire ai commercianti suggerimenti e strumenti per gestire i rapporti con gli intermediari finanziari e assicurativi. Rapporti che negli anni sono diventati sempre più complessi, sia quando si tratta di temi legati alla propria attività, sia quando si tratta di temi riguardanti la famiglia. Ampio spazio per le domande dei presenti

La conferenza sarà tenuta da: Dott. Alessandro Cavazzoni , Fondatore della Società di Consulenza Finanziaria Indipendente Best Planners

Sabato 30 Ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Educazione finanziaria: la ricetta per tutelare i propri risparmi

Il contesto attuale non ammette più l’improvvisazione nella gestione dei propri risparmi. Diventa fondamentale avere gli strumenti per effettuare scelte consapevoli. L’incontro sarà volto a trasferire ai partecipanti informazioni e strumenti che possano aiutarli a conservare e gestire i propri risparmi. Ampio spazio per le domande dei presenti

La conferenza sarà tenuta da: Dott. Alessandro Cavazzoni – Dott. Nicola Barbaro, Fondatori della Società di Consulenza Finanziaria Indipendente Best Planners

Le conferenze si terranno presso la Sala Casa del Volontariato, Via Berlinguer 19, Castel Maggiore.

Nel rispetto delle normative la sala ha posti limitati, si richiede la prenotazione con nome, cognome e telefono: inviando una mail a info@bestplanners.it – oppure via whatsapp al 3467328697 – oppure telefonando allo 0510092746

Ottobre 2021: mese dell’educazione finanziaria è un’Iniziativa del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria con lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni.

Il Comitato è stato istituito nel 2017 con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze

www.quellocheconta.gov.it