ROMA (ITALPRESS) – Elodie con il nuovo singolo “Vertigine” balza al comando della classifica airplay. Vasco Rossi con “Siamo qui” entra in classifica direttamente al terzo posto.

Grazie a cinque posizioni in più rispetto alla scorsa settimana “Vertigine” di Elodie si porta nella prima posizione della Classifica EarOne Airplay Radio. Il brano precede “Take My Breath” di The Weeknd (-1) e la nuova entrata “Siamo qui” di Vasco Rossi. Completano la top 10 “My Universe” dei Coldplay X BTS (quarto posto, +1), “Dopamine” di Purple Disco Machine feat. Eyelar (quinto posto, -2), “Ora ti canto il mare” dei Negramaro (sesto posto, -4), “Cold Heart” di Elton John e Dua Lipa (settimo posto, +1), “Shivers” di Ed Sheeran (ottavo posto, +2), “Don’t Go Yet” di Camila Cabello (nono posto, -2) e “Rubini” di Mahmood feat. Elisa (decimo posto, -6). Oltre a “Siamo qui” di Vasco Rossi (terzo posto) le altre due più alte nuove entrate sono: “Easy on me” di Adele (posizione 11) e “Niente” di Ultimo (posizione 23).

La Classifica EarOne Airplay Italiana è guidata da “Vertigine” di Elodie (+2). “Siamo qui” di Vasco Rossi (nuova entrata) e Ora ti canto il mare” dei Negramaro sono rispettivamente al secondo e terzo posto.

Nessuna novità nel podio della Classifica EarOne Airplay Dance: “Dopamine” di Purple Disco Machine feat. Eyelar si conferma anche questa settimana brano leader. Secondo e terzo posto per “Cold Heart” di Elton John e Dua Lipa e Love Tonight” di Shouse.

La Classifica EarOne Airplay Tv è guidata da “Vertigine” di Elodie (+2). Secondo e terzo posto per “Ora ti canto il mare” dei Negramaro e “Magari no” di Tommaso Paradiso (-2).

“Ora ti canto il mare” dei Negramaro si conferma al comando della Classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti. Al secondo e terzo posto “Tu mi hai capito” di Madame feat. Sfera Ebbasta (+1) e “Niente” di Ultimo (nuova entrata).

La Classifica EarOne Airplay TV Indipendenti è guidata anche questa settimana da “Ora ti canto il mare” dei Negramaro. Entra direttamente al secondo posto “Niente” di Ultimo che precede “Tu mi hai capito” di Madame feat. Sfera Ebbasta (-1).

