“Siete pronti per la società dell’idrogeno?” Questa è la domanda a cui si sta cercando di rispondere negli “Hydrogen days” la due giorni dedicata all’idrogeno che si sta svolgendo tra Modena e Spilamberto organizzata da Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Spilamberto e AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Il progetto è promosso e finanziato dalla Regione Emilia Romagna tramite il bando Alte Competenze 2020 e coordinato dalla prof.ssa Elisa Valeriani.

Il primo appuntamento si è svolto presso il Dipartimento di Giurisprudenza di UniMoRe dove in un convegno di studi si è analizzato il tema della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento al ruolo dell’idrogeno.

L’uso dell’idrogeno come vettore energetico è infatti incoraggiato a livello europeo per accelerare il processo di decarbonizzazione, da completare entro il 2050. L’Italia risulta particolarmente interessata dallo sviluppo di questa tecnologia – come è testimoniato dallo stanziamento di fondi all’interno del PNRR – anche in ragione della sua conformazione territoriale, che consente di sfruttare energie rinnovabili per la produzione di idrogeno “pulito”; inoltre, la collocazione strategica al centro del Mediterraneo le consente di essere un interlocutore indispensabile a livello internazionale. In quest’ottica, il Convegno si propone di analizzare il contesto normativo all’interno della quale sono inserite le applicazioni di questo nuovo vettore energetico, l’impatto economico che esso potrebbe avere, i rischi e le opportunità connessi ai vari tipi di impiego.

Studiosi appartenenti a diversi settori disciplinari hanno analizzato i diversi aspetti dell’uso dell’idrogeno, al fine di restituire un quadro completo in materia di idrogeno che funga da stimolo per promuoverne la più ampia diffusione.

Il secondo appuntamento si terrà a Spilamberto venerdì 22 ottobre presso il Tecnopolo. Aprirà la giornata dedicata al sistema produttivo modenese il Rettore Carlo Adolfo Porro, a seguire l’Assessore Regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla dialogherà con le realtà produttive del territorio in cui si susseguiranno diversi interventi inerenti la produzione e utilizzo dell’idrogeno sia nel campo civile che quello industriale.

“In questi anni – dichiara il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini – il Comune di Spilamberto ha fatto della sostenibilità ambientale la sua bandiera. A prova di questo posso sottolineare che siamo tra i primi dieci comuni in Emilia-Romagna per la gestione dei rifiuti, il primo Comune in Italia ad aver reso gratuito il trasporto scolastico per quattro anni per tutti i nostri studenti e inoltre, insieme ai comuni dell’Unione Terre di Castelli, abbiamo sottoscritto a Bruxelles il “patto dei sindaci” ovvero l’impegno di ridurre del 40% le emissioni di Co2 della nostra comunità al 2040.

Quanto stiamo facendo nel nostro territorio per ridurre la nostra impronta ecologica però non è ancora sufficiente per invertire la rotta. Abbiamo bisogno di lavorare anche sulle fonti di approvvigionamento energetico e dal 2018 abbiamo individuato l’idrogeno come una chiave della soluzione. Quella dell’idrogeno è una filiera nascente, io sono convinto che con le capacità e l’ingegno che caratterizzano il tessuto produttivo di Modena e dell’Emilia-Romagna potremo intercettare questa opportunità per il territorio ed entrare pienamente a farvi parte”.

Per partecipare online o dal vivo e rimanere aggiornati sugli eventi a tema idrogeno promossi dal Comune di Spilamberto è necessario registrarsi al sito: https://idrogeno.comune.spilamberto.mo.it/.