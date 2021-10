Molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, nelle prime ore del giorno in via di esaurimento durante la mattina con tendenza a progressivi rasserenamenti a partire da nord. Nel pomeriggio prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti litati ai rilievi. Nella notte aumento della nuvolosità di tipo basso e stratificato. Temperature minime stazionarie o in locale aumento, comprese tra i 13/14 gradi delle pianure emiliane e i 16/17 gradi della fascia costiera. Massime in lieve flessione, con valori attorno a 20 gradi. Venti deboli in rotazione dapprima da ovest per divenire settentrionali nel pomeriggio, sul mare rimarranno meridionali per tutta la giornata disponendosi da nord solo nella sera. Mare mosso, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso in serata.

(Arpae)