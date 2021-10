Il passato e la sua influenza sul presente è uno dei temi principali del nuovo romanzo “Stirpe e vergogna” (Rizzoli) che Michela Marzano presenta al BPER Forum Monzani domenica 24 ottobre alle 18.

In queste pagine Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della storia del nostro Paese. Michela non sapeva. Per tutta la vita si è impegnata a stare dalla parte giusta: i fascisti erano gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno scopre il passato del nonno, fascista convinto della prima ora. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto di cui vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente cancellato? “Sono stata pure io complice di questa amnesia?” si chiede Michela dopo aver ritrovato una vecchia teca piena di tessere e medaglie del Ventennio. Inseguendo il filo teso attraverso le vicende della sua famiglia, tra il nonno Arturo e il nipotino Jacopo, l’autrice ridisegna il percorso che l’ha resa la donna che è oggi, costellato di dubbi e riflessioni: il rapporto complicato con la maternità, il legame tra sangue, eredità e memoria, e quel passato con cui l’Italia non ha mai fatto davvero i conti.

Questa stagione autunnale di Forum Eventi è finalmente anche dal vivo: le persone interessate a intervenire agli incontri dovranno iscriversi sul sito del Forum

www.forumguidomonzani.it

A registrazione completata si potrà selezionare l’evento a cui si vuole partecipare e prenotare i posti sul sito visualizzando la planimetria; confermando la prenotazione si riceverà un’email riepilogativa con tutte le informazioni per l’ingresso.

Per accedere è obbligatorio il green pass o un tampone negativo.

