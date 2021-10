Tragico incidente sul lavoro la scorsa notte intorno all’una all’Interporto di Bologna, presso il polo logistico a Santa Maria in Duno di Bentivoglio. Un operaio di 22 anni originario della Guinea è rimasto incastrato tra una ribalta del magazzino e un mezzo pesante parcheggiato a ridosso per il carico merce.

Da una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando in un magazzino del corriere Sda Express Courier nel blocco 13.4 quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato tra il camion e la paratia, riportando lo sfondamento del torace: sarebbe morto sul colpo.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella e il personale della medicina del Lavoro.