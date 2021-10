Il Punto Unico Vaccinale di Fiorano cambia orari a partire dal prossimo 25 ottobre. La riorganizzazione è dovuta sia alla riduzione della popolazione da vaccinare sia alla ripresa delle attività sanitarie territoriali. Nello specifico, il Puv sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle ore 19; martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 14. Il Punto vaccinale sarà invece chiuso la domenica e nei giorni festivi, compreso il 1° novembre.

Si ricorda che il Puv sarà attivo sempre anche col libero accesso: dallo scorso 1° ottobre, infatti, non è più necessario prenotare la somministrazione del vaccino (prime, seconde dosi e addizionali, mentre per le dosi booster è necessaria la prenotazione).

Tutte le informazioni sull’accesso ai Puv sono disponibili alla pagina dedicata: www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accesso.

Open Day vaccinale per donne in gravidanza

Si ricorda che al Puv di Fiorano il prossimo 23 ottobre (dalle ore 8 alle ore 14) è in programma un open day rivolto alle donne in gravidanza o che hanno partorito di recente e stanno allattando i loro bambini, ma anche alle donne che stanno cercando una gravidanza e, infine, ai futuri papà e ai neo-papà che non si sono ancora vaccinati. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Azienda USL di Modena, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e l’Ospedale di Sassuolo S.p.A. ha l’obiettivo di fornire risposte qualificate, sulla base delle ultime indicazioni dell’OMS e dell’Istituto superiore di sanità, e chiarire tutti i dubbi e le insicurezze relative alla vaccinazione anti Covid-19.

Il camper vaccinale alle Fiere d’Ottobre

A Sassuolo è prevista, domenica 24 ottobre, un’altra iniziativa della campagna vaccinale: dalle ore 9 alle 16, in occasione delle Fiere d’Ottobre, il camper vaccinale sarà a disposizione dei cittadini che vorranno accedere alla somministrazione della vaccinazione anti-Covid in via Cesare Battisti.