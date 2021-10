Cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità più compatta e persistente sui rilievi occidentali, associata a piogge di debole-moderata intensità e con lovali rovesci, prevalentemente limitate al crinale appenninico. Temporanee schiarite nel pomeriggio più probabili sul settore centro-orientale. Nella sera non si escludono piogge di scarsa consistenza anche sul resto della regione.

Temperature in aumento, più sensibile nei valori minimi che si attesteranno attorno ai 13 gradi; massime tra i 20 gradi del piacentino e i 23 gradi del settore centro-orientale. Venti in prevalenza sud-occidentali, deboli o moderati, con ulteriori rinforzi lungo le zone del crinale appenninico. Tendenza ad attenuazione dal tardo pomeriggio, in particolare sulla pianura centro-occidentale. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo e sulla costa ferrarese.

(Arpae)