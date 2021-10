Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Terre di Canossa Campegine, che erano previste nelle quattro notti di mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 e lunedì 25 ottobre.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.