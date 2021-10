Rosario Roselli è il nuovo responsabile Cisl Emilia Centrale per la zona di Sassuolo, che comprende anche i Comuni di Formigine, Fiorano, Maranello, Prignano, Montefiorino e Frassinoro. Sostituisce Daniele Donnarumma, eletto segretario generale della Fai Cisl Emilia Centrale (sindacato lavoratori agricoli e dell’agroindustria).

49 anni, Roselli si era dimesso la settimana scorsa dalla carica di segretario generale della Femca Cisl Emilia Centrale, il sindacato dei ceramisti, tessili, chimici e lavoratori del biomedicale che ha guidato per otto anni.

Assunto alle ceramiche Pastorelli (oggi gruppo Faetano Del Conca) nel 1992 come carrellista magazziniere, nel 1993 si iscrive alla Cisl. Nel 1994 viene eletto nella rsu e nel 2000 esce in distacco sindacale per ricoprire il ruolo di operatore Cisl nella zona di Maranello. Nel 2005 entra nella segreteria Femca, la categoria che ha poi guidato dal 2013 a oggi.