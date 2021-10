Anche quest’anno prende avvio a novembre presso l’Istituto Vecchi-Tonelli la Masterclass in “Tecnica vocale e interpretazione del repertorio” diretta da Raina Kabaivanska. Nel corso dei 15 anni di attività, la Masterclass ha laureato cantanti che sono oggi tra i principali e più acclamati interpreti del panorama operistico internazionale.

Alla Masterclass in Tecnica vocale e interpretazione del repertorio sarà dedicato il prossimo appuntamento di SpazioF, mercoledì 20 ottobre alle 17. Ospite d’eccezione sarà Raina Kabaivanska che racconterà la sua esperienza come docente del corso, il suo rapporto con Modena e con i tanti giovani che arrivano da tutto il mondo per seguire le sue lezioni. L’incontro di mercoledì è aperto al pubblico e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook della Fondazione di Modena. Obbligo di mascherina e green pass.