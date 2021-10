Sereno o poco nuvoloso al mattino, con possibili banchi di nebbia sulle pianure occidentali in dissolvimento. Durante il pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da ovest, con nubi più compatte lungo il crinale appenninico emiliano; nuvoloso in serata. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento. Minime intorno ai 10 gradi nei centri urbani e fascia costiera, localmente inferiori di qualche grado nelle aree rurali. Massime comprese tra i 19 gradi della costa e i 22 delle zone interne di pianura. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio con moto ondoso in aumento al largo.

(Arpae)