Ieri notte alle 01.40, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in un bar del centro dove era stata segnalata un’aggressione da parte di una persona violenta. Sul posto i militari trovavano un 33enne, in evidente stato di agitazione che, invitato ad uscire, con gesto fulmineo si è scagliato contro il capo servizio tentando di afferrarlo al collo, senza riuscirci grazie alla pronta reazione del militare. Anche se immobilizzato, il giovane continuava ad opporre una forte resistenza, divincolandosi, prendendo a calci un veicolo parcheggiato, minacciando i militari di morte e di diffondere filmati dell’azione via internet. Durante il tragitto a bordo dell’auto militare, continuava con la sua condotta violenta, sputando più volte verso gli operanti fino a rendere necessario nebulizzare lo spray in dotazione.

L’uomo, all’interno del locale aveva offeso e minacciato più volte il gestore dell’esercizio e le bariste, facendo fuggire tutti i clienti per la sua condotta violenta, tentando di farsi servire da bere, paventando che avrebbe “spaccato tutto”, anche chiamando a raccolta i suoi amici per distruggere il locale.

L’uomo è stato arrestato per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Condotto davanti al Giudice per il rito direttissimo che ha convalidato l’arresto, è stato quindi condannandolo a 4 mesi di reclusione e 2 mesi di messa alla prova con lavori socialmente utili. I militari hanno agito nel pieno rispetto delle norme e non sono rimasti feriti.