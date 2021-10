Misteri, delitti, indagini, indizi e tanta suspense a Castelnovo di Sotto, che si prepara ad ospitare un ciclo di incontri dedicato al brivido. “Giallo in Rocca” è il titolo della rassegna di conversazioni, all’interno di “Biblioteche nel mezzo della notte”, che avrà come protagonisti 5 scrittori di libri gialli e che si svolgerà all’interno della sala del Consiglio comunale.

Il primo appuntamento sarà venerdì 22 ottobre, alle 20.45, con l’autore castelnovese Matteo Cilenti, che presenterà la sua prima opera dal titolo “Lo spettro di Caino”. Cilenti ha 42 anni ed è vigile del fuoco. La scrittura è una passione che deriva dall’amore per il cinema e la letteratura noir.

Il suo libro ha come protagonista un vigile del fuoco, chiamato trent’anni dopo “il Maresciallo” dal collega giovane a cui racconta l’intera vicenda, che ritorna a prestare servizio nella sua città natale dopo un decennio fuori sede. L’uomo si imbatte in una serie di morti misteriose. Scoperta per un caso fortuito, in una caserma di pompieri della bassa pianura padana, una vecchia foto ritraente la squadra di cui facevano parte i deceduti, il Maresciallo, spinto dal proprio istinto e sostenuto da un vecchio amico ispettore di polizia, comincia a indagare. Dopo approfondite ricerche e vari interrogatori, scoprirà l’amara verità: la sete di vendetta può toccare chiunque, come l’omertà di chi si rende complice di un crimine impunito.

Cilenti sarà intervistato da Davide Villano dell’associazione Le Rane.

Gli altri appuntamenti avranno come protagonisti Fausto Vitaliano e Paolo Nori il 29 ottobre alle ore 20.45; Alessandro Robecchi il 6 novembre alle ore 17.30; Valerio Varesi l’11 novembre alle 20.45 e Carlo Lucarelli il 2 dicembre alle 20.45.

Giallo in Rocca è organizzato dal Comune di Castelnovo Sotto in collaborazione con arci e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0522.682533 o scrivere a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.

Per partecipare agli incontri sarà indispensabile essere in possesso del Green Pass.