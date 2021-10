Istruzione di qualità, equa e inclusiva al centro del 4° Festival della cultura tecnica che la Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e grazie all’ente di formazione Ifoa, promuove anche quest’anno. “Ben 81 gli appuntamenti che dal 21 ottobre al 16 dicembre, in presenza o in modalità online, proporremo per promuovere e diffondere valori e opportunità legati alla cultura tecnico-scientifica – spiega la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia con delega all’istruzione, Ilenia Malavasi – Grazie a Ifoa, partner locali e regionali, a partire dalle scuole superiori e dai centri di formazione professionale, abbiamo organizzato anche quest’anno un ricco programma di seminari, dimostrazioni ed eventi, rivolti a studenti, insegnanti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni.

Il Festival della Cultura Tecnica 2021, alla sua quarta edizione provinciale, è promosso in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che co-finanzia il progetto con risorse del Programma operativo regionale Fondo sociale europeo. Il concept di quest’anno, in coerenza con le edizioni dedicate allo sviluppo sostenibile, mette al centro l’obiettivo 4 dell’agenda Onu 2030 – appunto l’istruzione di qualità equa e inclusiva – per valorizzare e dare visibilità all’importanza dell’istruzione e della formazione tecnica, tecnologica e scientifica nel cambiamento epocale che la pandemia e in generale la digitalizzazione ha impresso nei modelli formativi. “Gli eventi promuovono temi d’interesse tecnico/scientifico, valorizzando il raccordo tra sistema educativo-formativo, mondo del lavoro, enti locali e tutti i soggetti del territorio, dando visibilità ai progetti innovativi ed alle iniziative attuati dal mondo imprenditoriale e dalla società civile – aggiunge la vicepresidente Malavasi – Un programma, dunque, che si sviluppa in coerenza con le attività di orientamento scolastico promosse dalla Provincia di Reggio Emilia, tra cui la Guida alla scelta della scuola secondaria di secondo grado che sta per tornare con l’edizione 2022 e il Salone dell’orientamento, che per il dodicesimo anno si terrà il 27 novembre prossimo, ancora in modalità online”.

Principale novità di questa edizione del Festival della cultura tecnica la Fiera delle idee, realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, un’iniziativa didattica di orientamento rivolta agli studenti delle medie con ben 16 presentazioni, in diretta streaming, di esperimenti, dimostrazioni e attività di laboratorio da parte di istituti tecnici, professionali, licei ed enti di formazione reggiani.