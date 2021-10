La Pietra di Bismantova farà da cornice domenica, 24 ottobre, ad un nuovo appuntamento di attività motoria che le palestre Onda della Pietra di Castelnovo Monti ed Eden Benessere di Reggio Emilia (in collaborazione con Lilt Reggio Emilia – Luoghi di Prevenzione) hanno racchiuso in un progetto condiviso, denominato “Walk Program”.

Si tratta di una camminata di gruppo fra i sentieri che circondano la rupe, durante la quale i partecipanti saranno guidati nei tempi e nei modi da 7 istruttori in costante collegamento wifi con i partecipanti, ciascuno dei quali dotato di una propria cuffia per ascoltare le indicazioni degli istruttori. Durante il percorso di circa 2,5 km i camminatori si fermeranno per esercizi di ossigenazione e tonificazione. Il ritrovo è fissato per le ore 10.30 in Piazzale Dante e al termine dell’evento è previsto il pranzo al ristorante dell’Onda della Pietra.

Per motivi organizzativi, assicurativi e di sicurezza, la partecipazione è a numero chiuso e per informazioni ci si può rivolgere alle palestre promotrici (Onda della Pietra tel. 0522 612091). Per la sola camminata il costo è di 10 € nel quale sono incluse le dotazioni wifi.

Si tratta di una bella occasione per vivere una giornata di attività motoria all’aria aperta outdoor e per conoscere il territorio.