Iniziano posdomani, giovedì 21 ottobre, i lavori di modifica della viabilità in via San Giacomo, nel tratto fra la tangenziale “Losi” e via dell’Industria: in particolare, la strada sarà chiusa al traffico nell’intersezione con via dell’Industria, mediante posa di barriere “new jersey”, per impedire ai veicoli manovre di ingresso e uscita in un punto oggettivamente pericoloso.

Oltre ai blocchi di cemento sarà realizzata adeguata segnaletica orizzontale e verticale, sia sulla tangenziale “Losi” sia sulla via dell’Industria, oltre che nel tratto interessato di via San Giacomo, che fra l’altro è vietato l’accesso ai veicoli «di massa a pieno carico superiore a cinque tonnellate».

L’intervento rientra nell’ambito del progetto di completamento dell’asse a Ovest (via dell’Industria – bretella) fino alla tangenziale Nord pensato per una viabilità di scorrimento con un numero limitato di accessi laterali, regolamentati con rotatoria o semaforo.

Il provvedimento, motivato da ragioni di sicurezza, era stato condiviso la primavera scorsa dall’assemblea dei residenti.