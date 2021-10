All’imprenditore modenese Roberto Masi è stata assegnata la delega nazionale al commercio, un raggruppamento di interesse che solo a Modena coinvolge oltre 1.000 imprese. L’importante riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi durante l’Assemblea di categoria svoltasi a Roma.

Un ruolo che va ad aggiungersi al secondo mandato di presidente regionale di CNA Commercio e turismo affidato nelle scorse settimane a Masi, titolare di una agenzia immobiliare.

“E’ un grande onore poter operare su temi che riguardano una categoria così importante e che rappresenta un elemento fondante delle nostre comunità. È del tutto evidente, infatti, la funzione anche sociale del commercio, in particolare del commercio di prossimità. Peraltro, non occorre dimenticare che il commercio, forse con l’unica eccezione di quello agroalimentare, è stato uno dei settori che più hanno risentito delle conseguenze della pandemia, tant’è vero che i ricavi di queste imprese non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia”, ha dichiarato Roberto Masi.

“Cercheremo – ha continuato Masi – di portare la massima attenzione alle questioni che interessano le tante realtà del piccolo commercio di prossimità, favorendone la necessaria crescita economica e gestionale”, ha concluso l’imprenditore modenese.