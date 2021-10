Al mattino transito di nubi alte e sottili con foschie e locali nebbie in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti. In serata aumento della copertura nuvolosa, a partire dal settore occidentale in estensione al resto del territorio, per nubi per lo più alte e sottili . Temperature pressoché stazionarie o in lieve locale aumento , con valori minimi compresi tra 9 e 12 gradi e valori leggermente inferiori in aperta campagna; valori massimi compresi tra 18 e 19 gradi. Venti deboli variabili. Mare inizialmente poco mosso; dal pomeriggio quasi calmo.



