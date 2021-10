Il Presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico Luca Mercalli, sarà ospite di Lapam Confartigianato a Formigine, con il patrocinio del Comune. Martedì 19 ottobre alle 20.30 presso l’Auditorium Spira Mirabilis, in via Pagani 25, l’associazione imprenditoriale propone un incontro sul tema ‘Crisi climatica e ambiente’.

“La crisi climatica – sottolinea Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam – chiama in causa anche il mondo delle imprese: parole come economia circolare, riciclo e riuso, sostenibilità ambientale e sociale non rappresentano più un abbellimento alle proprie attività, ma sono entrate e devono essere sempre più parte integrante delle strategie delle aziende. Anche le piccole imprese, che molto spesso hanno già naturalmente un approccio sostenibile, sono chiamate a fare la loro parte, per questo come associazione siamo molto impegnati a portare avanti informazione e formazione su questi temi”.

L’assessora ad ambiente ed economia circolare, verde pubblico, Mobilità sostenibile e Agenda ONU 2030 del Comune di Formigine, Giulia Martina Bosi, commenta: “Come Formigine siamo onorati di ospitare un divulgatore scientifico come Mercalli. Grazie a Lapam avremo la possibilità di discutere e riflettere anche sul nostro territorio dell’importanza di agire ora per raggiungere gli obiettivi definiti dall’accordo di Parigi”.

Rossi riprende il ragionamento: “Eventi estremi, come ondate di calore, desertificazione e siccità, incendi boschivi, alluvioni, tempeste più frequenti, sono già lì a dimostrare come la situazione sia da affrontare senza indugio. Per parlarne e per cogliere le implicazioni di questa crisi climatica, Lapam ha deciso di coinvolgere il noto divulgatore scientifico Luca Mercalli”.

Mercalli è autore, tra l’altro, di Prepariamoci (Chiarelettere), Non c’è più tempo (Einaudi), Il clima che cambia (BUR), Salire in montagna (Einaudi) e il libro per bambini Uffa che caldo (ElectaKids). E’ anche consulente dell’Unione Europea, consigliere scientifico di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e ha lavorato in diverse trasmissioni Rai.

L’ingresso è gratuito, per partecipare occorre il green pass.