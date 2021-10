Nella giornata di venerdì 15 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato un’automobilista italiana, ventinovenne bolognese, con precedenti di polizia, la quale alla guida di un’autovettura Opel Karl, veniva fermata in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 1,49 g/l. Inoltre, durante i medesimi controlli, venivano denunciati due ventunenni bolognesi, uno dei quali con precedenti di polizia, in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo pari a grammi 2,50 circa. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013