La Provincia di Reggio Emilia informa che a partire da lunedì 18 ottobre sulla Sp 15 che dallo Sparavalle porta al confine con Massa e sulla Sp 102 Ramiseto-Lago Calamone – in comune di Ventasso – saranno possibili sensi unici alternati, con limite di velocità a 30 km/h, per consentire lo svolgimento in sicurezza di indagini geognostiche e geofisiche, propedeutiche alla stesura dei progetti esecutivi relativi al ripristino dei danni provati da alcune frane.

In particolare, le ispezioni riguarderanno la Sp 102 a Montemiscoso, nel tratto danneggiato da una vasta frana sul versante a est del monte Segalari, e la Sp 15 nella zona interessata da una frana della scarpata a valle in sponda destra del torrente Liocca e, al km 13+830, dove si è verificato un crollo del muro di valle, potenzialmente pericoloso per la circolazione dei veicoli.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.