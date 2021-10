Un derby per ripartire. L’Emil Gas Scandiano è impegnata nel pomeriggio domenicale alle 18 a Novellara nella seconda giornata di C Silver maschile, decisa più che mai a mettersi alle spalle la beffa subita all’esordio con Anzola, dove ha perso al supplementare dopo aver accarezzato l’idea di poter strappare i due punti ad una delle formazioni più attrezzate del girone. Lo fa sul parquet della squadra di Guido Boni, che ha in Doddi l’ex di turno, uscita anch’essa delusa dal turno d’esordio, avendo perso nettamente a Correggio. Dirigono l’incontro i fischietti modenesi De Santis e Pongiluppi.

Comincia da Parma, invece, la corsa della B femminile, in campo sempre domenica alle 18 sul campo del Magik Rosa. La squadra di Piatti punta a consolidarsi in categoria non rinunciano alla linea verde (l’organico mantiene un’età media giovanissima) mentre le padrone di casa fanno sul serio e puntano ai primi tre posti del girone, che valgono un posto nella poule playoff, dopo aver ingaggiato l’italo-dominicana Carbonell, atleta con trascorsi anche in A2. Scandiano, però, scenderà in campo per dimostrare il consueto carattere, quello che le ha permesso di collezionare risultati di prestigio nelle ultime due annate. Gli arbitri sono Diemmi e Salatti.